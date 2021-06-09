Бердянский городской суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Николая Ильина о якобы противоправных действиях в период работы директором ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП).

Об этом пишут Порты Украины.

— Бердянский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по блокированию несуществующей дороги на складской площадке ГП «БМТП». Напомню, что это уголовное дело длится уже пятый год, и уже полгода прошло с момента признания приговора по этому делу судьи Мороки С.М. незаконным. Думаю, что легкой и быстрой победы над теми, кто уничтожил государственное предприятие, не будет. Судья Белоусова Е.Н., которая тесно связана с председателем суда Морокой С.М. и представителем ООО «Аскет Шипинг» Пшеничным И.А., ранее работавшим заместителем председателя суда Мороки С.М., отказалась принять отвод, и начала рассмотрение дела с вынесения незаконных решений, — написал Николай Ильин в Facebook.

В частности, по его словам, в нарушение ст. 55 КПКУ судья отказалась исключить из процесса ООО «Аскет Шипинг», не имеющее права быть стороной процесса — потерпевшим, из-за отсутствия нанесенного ущерба.

— Тактика судьи, прокурора в суде и потерпевшего осталась прежней. Достоверно зная об отсутствии события и состава преступления, обвинение старается максимально затянуть сроки рассмотрения уголовного дела, а при поддержке судьи у них это получается. Так, обвинение добилось полного изучения всех 13 томов материалов дела и допроса всех 35 свидетелей. Это при том, что ранее прокуратура изменила статью обвинения с ч.2 ст.364 УКУ на ч. 1 ст. 279 УКУ, которая требует доказательства отсутствия дороги общего пользования на складской площадке №15 ГП «БМТП». Учитывая, что за полный день вчерашнего судебного заседания рассмотрено всего 2 тома уголовного дела, повторное рассмотрение дела Бердянским судом будет длиться еще не менее двух лет, — подчеркнул Николай Ильин.

В декабре 2020 года Днепровский аппелляционный суд признал незаконным приговор, вынесенный судьей Бердянского городского суда о признании Николая Ильина виновным в противоправных действиях в период работы директором ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП).

В 2017 году сотрудники Главного управления Национальной полиции и Управления защиты экономики обвинили Николая Ильина в том, что он, действуя вопреки интересам службы, нанес государству ущерб более чем 1,37 миллиона гривен. В период с 4 по 8 января 2017 года руководитель госпредприятия якобы дал подчиненным указание блокировать бетонными плитами все подъезды к причалу №2 и своими действиями сорвал выполнение условий договора с портовым оператором ООО «Аскет-Шиппинг». Прокуратура обвинила Ильина в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (санкцией части 2 статьи 364 УК предполагалось лишение свободы до 8 лет). В ходе слушаний прокуратура признала, что доказательств нанесения ущерба, одной из якобы пострадавших сторон, недостаточно. Поэтому от предыдущего обвинения прокуратура отказалась, переквалифицировала дело и обвинила Ильина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 279 УК (Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий).

В марте 2018 года Министерство инфраструктуры уволило диркетора ГП «Бердянский морской торговый порт» Николая Ильина и назначило руководителем его заместителя Александра Трощенкова. С октября 2020 года обязанности директора ГП «БМТП» исполняет Николай Таранов.