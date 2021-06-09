В Беларуси назначили на 17 сентября новый государственный праздник — День народного единства, именно в этот день Советский союз вместе с Третьим Рейхом начал оккупацию польских земель согласно секретному пункту к пакту Молотова-Риббентропа.

Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства Польши.

МИД Польши с возмущением воспринял заявление белорусских властей об установлении нового праздника под названием «День народного единства» 17 сентября.

Варшава утверждает, что это решение продиктовано волей Кремля, который работает над систематической дискредитацией и искажением польской истории во Второй мировой войне.

— Совершенно непонятно зачем основывать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина и Гитлера. Это жест, который является частью действий России, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории нашего региона, которая серьезно помешает Беларуси в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также с европейскими странами, — говорится в сообщении.

В Польше напомнили, что СССР в равной мере разделяет ответственность с Гитлером за гибель тысяч польских граждан.

— Это совместное нападение СССР и нацистов на Польшу положило начало самой ужасной войне в истории мира, унесшей жизни 60 миллионов человек, в том числе жителей Беларуси. Многие из них погибли в немецких концлагерях и советских трудовых лагерях. 17 сентября 1939 года несколько сотен тысяч польских мирных граждан были лишены гражданства, достоинства и смерти в глубинах Советской России. Важность 17 сентября 1939 года для Центральной и Восточной Европы отражена в резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности европейской исторической памяти для будущего Европы. В этой резолюции прямо и недвусмысленно подчеркивается ответственность за развязывание Второй мировой войны двух государств: нацистской Германии и Советской России. Документ также напоминает о послевоенном разделе Европы, который явился результатом имперской политики СССР. Также отмечается многолетнее порабощение государств Центральной и Восточной Европы под властью Москвы и жестокой коммунистической идеологией, — идет речь в сообещнии.

Заявление оканчивается приветственным обращением Польши к гражданам Беларуси, которые борются за демократический Минск.

— Учреждение Дня народного единства в ознаменование включения Беларуси в Союз Советских Социалистических Республик является прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от ее истинных корней. Это акт, который подрывает независимость и суверенитет Беларуси. Мы с большим восхищением смотрим на деятельность белорусского народа, который основывает свою самобытность на подлинном историческом и культурном наследии независимой Беларуси, — заканчивается обращение.

Напомним, Министерство обороны Беларуси заявляло о втором за апрель нарушении своего воздушного пространства со стороны Польши.