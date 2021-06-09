В КП «Николаевводоканал» понадеялись, что сегодня, 9 июня, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета утвердят стратегический план обновления городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Об этом пишут на странице ведомства в Facebook.

В сообщении отметили, что документ, который вынесен на рассмотрение депутатов — один из важнейших для устойчивой работы и развития предприятия.

— Коммуникации ГКП «Николаевводоканал» находятся под землей и трудно оценить их состояние, но именно эти сети обеспечивают вас комфортом, доставляя питьевую воду в краны в ваших квартирах и отводя сточные воды. От сознательного отношения тех, за кого вы отдали свой голос, зависит развитие предприятия критической инфраструктуры, — указано в публикации.

Напомним, директор по стратегическому планированию КП «Николаевводоканал» Виктор Писоцкий сообщил, что во вторник, 25 мая, предприятие провело вторую встречу с турецкой компанией «Alkatash», которая должна провести реконструкцию очистных сооружений в Галициновской ОТГ.