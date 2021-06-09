55,3% граждан считают власть Президента Украины Владимира Зеленского дилетантской и непрофессиональной.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS.

При этом 61,2% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,1% — в правильном.

54,2% опрошенных отметили, что за последние два года их материальное положение ухудшилось, 35,3% — не изменилось, 9,1% — улучшилось.

Вместе с тем, 29,5% граждан считают, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет правительство, 29,2% — президент, 21,3% — Верховная Рада.

50,1% граждан считают, что за два года президент Владимир Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 33,2% — считают, что Зеленский выполнил только некоторые свои предвыборные обещания, 9,6% — считают, что большинство предвыборных обещаний Зеленского выполнены или в процессе выполнения.

Кроме того, 66,5% респондентов ответили, что выполнение предвыборного обещания президента Владимира Зеленского «Конец эпохи бедности» полностью провалено, 25,3% — считают, что оно выполнено частично, 1,2% — считают, что оно полностью выполнено.

Нынешнюю власть президента 12,9% людей считают компетентной, 15% — популистической, 55,3% — непрофессиональной и дилетантской.

Сроки проведения исследования: 28 мая — 3 июня 2021; Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области; Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей; Всего было опрошено 2000 респондентов; Метод исследования: телефонное интервью (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов; Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4% Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.

Отметим, если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 24,7%.