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Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО «Решительная поддержка».
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генштаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что личный состав вывели из Афганистана в период с 1 по 5 июня. Возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении миссии по итогам заседания альянса на уровне министров иностранных дел и министров обороны в апреле 2021 года.
Также сообщается, что в состав миссии «Решительная поддержка» входил 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Основными задачами украинского национального персонала были:
Предполагается, что полученный опыт украинские военные будут применять в районе проведения операции Объединенных сил.
Напомним, в конце апреля Североатлантический альянс начал вывод из Афганистана военный контингент, который участвовал в миссии НАТО «Решительная поддержка».
Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО «Решительная поддержка».
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генштаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что личный состав вывели из Афганистана в период с 1 по 5 июня. Возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении миссии по итогам заседания альянса на уровне министров иностранных дел и министров обороны в апреле 2021 года.
Также сообщается, что в состав миссии «Решительная поддержка» входил 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Основными задачами украинского национального персонала были:
Предполагается, что полученный опыт украинские военные будут применять в районе проведения операции Объединенных сил.
Напомним, в конце апреля Североатлантический альянс начал вывод из Афганистана военный контингент, который участвовал в миссии НАТО «Решительная поддержка».