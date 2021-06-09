Украина может пересмотреть отношения с Россией только после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций.

Об этом говорится в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, которая была принята на заседании Кабмина в среду, 9 июня.

В документе отмечается, что только при выполнении этих условий Киев готов перейти к политике мирного сосуществования с РФ.

Также в документе закреплено, что Украина в своей внешней политике на российском направлении будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения временно оккупированных территорий. При этом предполагается, что это произойдет не скоро, и до этого Киев будет стремиться сократить зависимость от торговли с Москвой.

— Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к мирному сосуществованию должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, - говорится в документе.

Среди прочих требований к России также значится отказ от практики вмешательство во внутренние дела Украины.

7 июня позиции наших защитников обстреляли дважды — в районе Луганского и Лебединского.