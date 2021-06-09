Лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете считает, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Об этом она сказала во время сессии горсовета в среду, 9 июня, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, Татьяна Домбровская инициировала отчет директора КОПа Виктора Васильева на сегодняшнем заседании. Депутат поинтересовалась, считает ли он срок в 100 дней достаточным для того, чтобы показать свою работу.

— Вы уже занимаете эту должность больше ста дней. Согласны ли вы с утверждением, что ста дней достаточно для оценки исполнения должностных обязанностей, — спросила Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская

Виктор Васильев, в свою очередь, ответил, что проблема питания в Николаеве — это не проблема КОПа, а проблема города в целом.

— Я бы назначен всего лишь на три месяца. Я не знаю, есть ли в истории города еще случаи, когда директора предприятия назначают всего лишь на три месяца. Мне была поставлена задача, я ее выполню и дальше дал оценку Александр Федорович (Сенкевич, мэр, — прим.) для продления контракта до конца года. Я руководствуюсь тем планом, который хочу реализовать. Если необходим отчет, я готов предоставить, как сейчас на сессию пришел, он получился не совсем полный, может быть. Но я всегда открыт, открыты двери нашего коммунального предприятия, можно прийти, узнать обо всех наших проблемах в целом. Но проблема питания в школах — это не проблема коммунального предприятия. Это проблема в целом, как видят это в городе, каким должно быть питание, — сказал он.

Виктор Васильев

После этого Татьяна Домбровская попросила его поставить себе оценку как руводителю коммунального предприятия.

— То есть сто дней недостаточно? Потому что вы сейчас говорите, что не совсем справились, не совсем хорошо, не совсем хорошее было питание. Поэтому я спросила — ста дней достаточно было или нет? Сто дней на должности. Оценка выполнения должностных обязанностей, — сказала депутат.

Виктор Васильев отметил, что он поставил перед собой цель и занимается ее реализацией.

— Я для себя поставил цель и хочу реализовать. И в принципе, то единое меню, которое у нас никогда не рассматривалось и не делалось... Доставка питания в 22 школы, машины, которыми доставлялось, были арендованы лет 7-8 назад. И эту проблему никто не поднимал. Мы ее реализовываем, какие-то проблемы устраняем. И для меня важно, как я ее реализую, а не показать — вот смотрите то-то и то-то. Если примут решение, что придет профессионал, который сможет сделать лучше и качественнее, пожалуйста, — ответил директор КОПа.

Татьяна Домбровская вспомнила, что во время презентации нового меню в городском совете Виктор Васильев утверждал, что применялся сборник Евгения Клопотенко. Она поинтересовалась, какие именно блюда были из него взяты и что внедрили в школьных меню Николаева.

Он ответил, что есть рекомендованное меню, которое КОПу предлагают ввести с 1 сентября. По его словам, в этом меню использованы блюда Евгения Клопотенко, но не указана калькуляция.

— Поэтому некоторые блюда, например, самое простое — у него узвар, у нас компот, мы берем из сборника, смотрим калькуляцию и составляем. Думаю, еще рано, думаю, нам еще предоставят четкую информацию, — ответил Виктор Васильев.

Татьяна Домбровская подчеркнула, что родители и дети массово жалуются на питание в школах. Она поинтересовалась, в чем проблема — в самом меню, качестве продуктов или небрежном приготовлении.

На это Виктор Васильев ответил, что есть проблемы со старыми пищеблоками в некоторых школах, а также кадровым голодом на предприятии.

После депутат еще раз спросила, считает ли Виктор Васильев, что справился со своими обязанностями.

— Да. На данный момент, я считаю, что за эти пять месяцев мне не стыдно за проделанную работу, — сказал он.

Татьяна Домбровская с ним не согласилась, отметив, что ему пора снять розовые очки. Она также обратилась к городскому голове с предложением за лето подыскать нового директора КОПа.

— Но я вам как мать скажу, что вы не справились, потому что дети не хотят питаться. И даже когда вы сделали презентацию во второй гимназии, это было ровно неделю. А потом я получала очень негативные комментарии по питанию. Поэтому пожалуйста снимите розовые очки. Александр Федорович, к вам: лето — как раз время на качественную подготовку нового руководителя. Сейчас руководитель ходит в розовых очках и не видит, что питание не является хорошим для наших детей. Я считаю, что вы не справились, — резюмировала она.

Напомним, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.