На одной из важнейших дорожных артерий Николаевщины — трассе Н-14 продолжаются ремонтные работы в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Объект претерпел значительные изменения. Была сделана стабилизации грунта с помощью ресайклера. Отмечается, что добавление известняка и цемента позволяет существенно улучшить свойства почвы и повысить модуль упругости основания дорожного полотна.

Кроме этого, специалистами было устроено дренажный слой из гранотсева, толщина которого составляет 17 сантиметров с последующим уплотнением.

Еще одним из важных этапов ремонта данной автодороги стала укладка смеси постного бетона. Его толщина — 18 сантиметров.

Параллельно продолжаются работы по обустройству временной объездной дороги, которая пройдет вдоль трассы Н-14.

На других участках еще в прошлом году было положено бетон, а сейчас идут дополнительные дорожные работы.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся непосредственно на 8-ми километровом участке в районе с. Ольгополь (км 153 + 196 — 161 + 204) трассы Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев.

Пресс-релиз



