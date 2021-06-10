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Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Наша Ніва.
— Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair
Также в документе призвали:
Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня.
Напомним, ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Напомним, Кабинет Министров ввел запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь.
Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Наша Ніва.
— Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair
Также в документе призвали:
Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня.
Напомним, ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Напомним, Кабинет Министров ввел запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь.