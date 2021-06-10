— Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair