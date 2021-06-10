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Вчера, 9 июня, в ходе очередной сессии Николаевского городского совета депутатский корпус поддержал программу развития и обновления ГКП «Николаевводоканал».
Об этом пишут на странице ведомства в Facebook.
По словам директора предприятия Бориса Дуденко, перед началом разработки программы была проведена масштабная работа по анализу сетей и объектов предприятия.
— Программа обновления и развития — это стратегический план и вектор для движения вперед. Мы знаем о критических точках, которые требуют срочного ремонта, обновления и модернизации. Программа — это вектор движения в направлении устойчивой работы предприятия и повышения комфорта для горожан. Благодарны депутатам за поддержку важного для предприятия документа. Впереди много работы, но у нас есть высококвалифицированные специалисты, которые смогут справиться с поставленными задачами, — заверил Борис Дуденко.
Напомним, директор по стратегическому планированию КП «Николаевводоканал» Виктор Писоцкий сообщил, что во вторник, 25 мая, предприятие провело вторую встречу с турецкой компанией «Alkatash», которая должна провести реконструкцию очистных сооружений в Галициновской ОТГ.
Вчера, 9 июня, в ходе очередной сессии Николаевского городского совета депутатский корпус поддержал программу развития и обновления ГКП «Николаевводоканал».
Об этом пишут на странице ведомства в Facebook.
По словам директора предприятия Бориса Дуденко, перед началом разработки программы была проведена масштабная работа по анализу сетей и объектов предприятия.
— Программа обновления и развития — это стратегический план и вектор для движения вперед. Мы знаем о критических точках, которые требуют срочного ремонта, обновления и модернизации. Программа — это вектор движения в направлении устойчивой работы предприятия и повышения комфорта для горожан. Благодарны депутатам за поддержку важного для предприятия документа. Впереди много работы, но у нас есть высококвалифицированные специалисты, которые смогут справиться с поставленными задачами, — заверил Борис Дуденко.
Напомним, директор по стратегическому планированию КП «Николаевводоканал» Виктор Писоцкий сообщил, что во вторник, 25 мая, предприятие провело вторую встречу с турецкой компанией «Alkatash», которая должна провести реконструкцию очистных сооружений в Галициновской ОТГ.