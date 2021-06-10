Украина отправила в Демократическую республику Конго дополнительных военнослужащих, которые присоединяться к миротворческому контингенту.

Об этомна брифинге рассказал Алексей Данилов.

По его словам, количество украинских военнослужащих в Конго буде рости постепенно.

— Там уже наш контингент. Сейчас он будет небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принято единогласно, — подтвердил секретарь СНБО.

По последним сведениям, численность украинских миротворцев в Конго состовляла 250 военнослужащих в составе 18-го вертолетного отряда. Последняя ротация бойцов состоялась в сентябре 2020 года, когда в африканское государство поехали 250 военнослужащих.

Напомним, в Конго для добычи выгодного кобальта используют детский рабский труд