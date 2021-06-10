Пентагон рассматривает возможность получения разрешения на нанесение авиаудара по талибам, если столица Афганистана Кабул окажется в непосредственной опасности.

Об этом сообщает Tolo news.

Высокопоставленные официальные лица США получили информацию, что Пентагон рассматривает возможность получения разрешения на нанесение авиаударов для поддержки афганских сил безопасности, если Кабул или другой крупный город окажется под угрозой падения от сил Талибана.

Байден и его помощники по национальной безопасности ранее предполагали, что после того, как американские войска покинут Афганистан, поддержка с воздуха также прекратится, за исключением ударов, направленных на террористические группы, угрожающих интересам США.

Официальные лица заявили, что никаких решений еще не принято, но «один из рассматриваемых вариантов - рекомендовать американским военным самолетам или вооруженным беспилотникам вмешаться в чрезвычайный кризис, такой как возможное падение Кабула, столицы Афганистана, или осада».

Соединенные Штаты оставят все свои авиабазы в Афганистане к следующему месяцу, и любые авиаудары, скорее всего, придется наносить с баз в Персидском заливе.

Напомним, на данный момент известно о 10 погибших и 14 раненных сотрудников американо-британской некоммерческой организации HALO Trust, которая на волонтерских началах занимается разминированием труднодоступных участков, в результате вооруженного нападения в Афганистане.