Директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины, экс-руководитель Черноморский таможни Александр Щуцкий положительно оценивает решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с НГЗ 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку завода.

Об этом он рассказал РБК.

При этом он считает, что невозможно сказать, достаточная ли сумма компенсации по данной истории.

— Да, это очень важное решение. Несмотря на то, что многие понимали, что происходит нанесение колоссального ущерба экологии николаевскому региону, никто, кроме Черноморской таможни, не противостоял этому. Благодаря тому, что история вышла на публичную плоскость, нашей работе, последующей позиции активистов – мы получили объективную оценку происходящему и в судах. Невозможно сказать, достаточная ли сумма компенсации по данной истории. Почему? Потому что мы не можем оценить какой на самом деле был нанесен удар Украине, области, людям. Но процесс сдвинулся и это уже очень большая победа. При чем за достаточно быстрый промежуток времени. И что еще важно, после этого кейса начинают обращать внимание и на другие предприятия, похожие на деятельность НГЗ. И я считаю, это вторая победа, — сказал Александр Щуцкий.

Отдельно он указал, что Николаевский глиноземный завод просто так не сдастся.

— Не могу сказать. Но, однозначно, мы имеем дело не с простым субъектом. Это не какая-то маленькая компания. Это гигант. И гигант не в рамках Украины, а постсоветского пространства с сумасшедшим капиталом, ресурсом и влиянием. Такие структуры так просто не сдаются. Поэтому и нам останавливаться нельзя, — сказал Александр Щуцкий.

Известно, что НГЗ будет оспаривать решение суда о взыскании с него 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации.