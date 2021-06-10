Президент Кыргызстана Садыр Жапаров съездил в Анкару, где провел встречу со спикером турецкого парламента Мустафа Шентоп, в ходе которой заявил, что Кыргызтану необходимы более тесные экономические, политические и культурные связи с Турцией.

Об этом пишет 24.kg.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что страна нуждается в общем экономическом пространстве с Анкарой.

— Садыр Жапаров высоко оценил уровень межпарламентского сотрудничества, который вносит значительный вклад в укрепление доверия между странами. Также он положительно отозвался о взаимодействии в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). По мнению главы государства, ТюркПА должна стать фундаментальным институтом, который создаст общее пространство для улучшения сотрудничества между тюркскими государствами, — говорится в сообщении на президентском сайте.

Председатель Великого национального собрания Турции продолжил линию Жапарова, отметив, что турки и кыргызы — братья на век, которые соединенные узами родственных языков и общностью культуры.

Ранее сообщалось, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конфиденциальной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что президент РФ Владимир Путин косвенно угрожал ему из-за активной поставки вооружения Киеву.