В четверг, 10 июня, в Николаеве проходят обыски по месту жительства депутата горсовета от фракции партии «Пропозиція» Максима Коваленко.

Обыски проводят сотрудники Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Его фракция в Facebook уже прокомментировала ситуацию. Депутаты уверены, что это попытка давления на него за активную депутатскую и гражданскую позицию по противодействию застроек зеленых зон Николаева.

— Это абсолютно недопустимо и поэтому фракция использует все законодательно возможные методы для защиты коллеги, — сказано в сообщении.

Сам депутат обыски пока не комментировал.

На сайте горсовета указано, что Максим Коваленко руководит проектами и программами в ООО «Эллай».

Ранее НАБУ проводило обыски в Департаменте ЖКХ Николаева.