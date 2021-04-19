Оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины прибыли в Департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева утром 19 апреля. Инспекторы проводят в здании следственные действия.
Как передает «Новости-Н», правоохранители подъехали к зданию на двух микроавтобусах и никаких разъяснений прессе о сути происходящего не дают.
В то же время «Новости-Н», опираясь на свой источник информации, указывают, что эти обыски могут быть связаны с реконструкцией Соборной площади в центре города.
Летом 2020 года НикВести сообщали, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить ещё 10,7 миллионов на реконструкции Соборной площади.
Обыски в Департаменте проходили в феврале этого года, тогда правоохранители провели 11 обысков на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей.
Следственные действия проводили и к концу прошлого года: 28 декабря, сотрудники полиции провели следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.
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Оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины прибыли в Департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева утром 19 апреля. Инспекторы проводят в здании следственные действия.
Как передает «Новости-Н», правоохранители подъехали к зданию на двух микроавтобусах и никаких разъяснений прессе о сути происходящего не дают.
В то же время «Новости-Н», опираясь на свой источник информации, указывают, что эти обыски могут быть связаны с реконструкцией Соборной площади в центре города.
Летом 2020 года НикВести сообщали, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить ещё 10,7 миллионов на реконструкции Соборной площади.
Обыски в Департаменте проходили в феврале этого года, тогда правоохранители провели 11 обысков на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей.
Следственные действия проводили и к концу прошлого года: 28 декабря, сотрудники полиции провели следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.