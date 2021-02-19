Правоохранители провели 11 обысков в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской областию

Отмечается, что следственное управление ведет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам ч. 3 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.

«В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица Департамента ЖКХ и коммунальных предприятий города, злоупотребляя своим служебным положением, разработали и выполнили схему присвоение денежных средств государственного и местного бюджетов, дублируя выполненные работы, завышая их объемы или частично не выполняя в рамках заключенных договоров через подконтрольных субъектов хозяйствования. В результате таких преступных действий интересам местной общины и государственному бюджету был причинен материальный ущерб на более 2 миллионов гривен», — говорится в сообщении

Досудебное расследование продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 22 декабря в СБУ сообщили, что вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».

В понедельник, 28 декабря, сотрудники полиции проводят следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.