Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить ещё 10,7 миллионов на реконструкции Соборной площади.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как известно, 12 мая директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.

Департамент вчера, 5 июня, после корректировки проекта объявил тендер на реконструкцию Соборной площади с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 736 тысяч 12 гривен.

Отмечается, что конечный срок подачи тендерных предложений до 22 июня, аукцион начнётся на следующий день. Срок выполнения работ до 1 ноября 2020 года.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет повалить деревья мягких пород с корнем, провести укладку фундамента под колонны, установить металлическую ограду с двумя поручнями, обустроить место, где были найдены исторические артефакты (монтаж нового укрытия исторической находки, вентиляция объекта и прочее), установить освещение, внешнее водоснабжение и канализацию, установить LED плитку и провести ряд других работ.

Напомним, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.