Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить ещё 10,7 миллионов на реконструкции Соборной площади.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Как известно, 12 мая директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.
Департамент вчера, 5 июня, после корректировки проекта объявил тендер на реконструкцию Соборной площади с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 736 тысяч 12 гривен.
Отмечается, что конечный срок подачи тендерных предложений до 22 июня, аукцион начнётся на следующий день. Срок выполнения работ до 1 ноября 2020 года.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет повалить деревья мягких пород с корнем, провести укладку фундамента под колонны, установить металлическую ограду с двумя поручнями, обустроить место, где были найдены исторические артефакты (монтаж нового укрытия исторической находки, вентиляция объекта и прочее), установить освещение, внешнее водоснабжение и канализацию, установить LED плитку и провести ряд других работ.
Напомним, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.
17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.
Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.
Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.
Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить ещё 10,7 миллионов на реконструкции Соборной площади.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Как известно, 12 мая директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.
Департамент вчера, 5 июня, после корректировки проекта объявил тендер на реконструкцию Соборной площади с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 736 тысяч 12 гривен.
Отмечается, что конечный срок подачи тендерных предложений до 22 июня, аукцион начнётся на следующий день. Срок выполнения работ до 1 ноября 2020 года.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет повалить деревья мягких пород с корнем, провести укладку фундамента под колонны, установить металлическую ограду с двумя поручнями, обустроить место, где были найдены исторические артефакты (монтаж нового укрытия исторической находки, вентиляция объекта и прочее), установить освещение, внешнее водоснабжение и канализацию, установить LED плитку и провести ряд других работ.
Напомним, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.
17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.
Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.
Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.
Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.