В Российской Федерации на журналиста Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотических веществ.

Об этом передает российское издание РБК.

Сообщается, что блогеру инкриминируют административную статью о пропаганде наркотиков при использовании интернета. Пока ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Донос на журналиста написала некая организация под названием «‎Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь депутата Госдумы РФ.

Ранее сообщалось, в Москве избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.