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В Российской Федерации на журналиста Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотических веществ.
Об этом передает российское издание РБК.
Сообщается, что блогеру инкриминируют административную статью о пропаганде наркотиков при использовании интернета. Пока ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
Донос на журналиста написала некая организация под названием «Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь депутата Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, в Москве избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.
В Российской Федерации на журналиста Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотических веществ.
Об этом передает российское издание РБК.
Сообщается, что блогеру инкриминируют административную статью о пропаганде наркотиков при использовании интернета. Пока ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
Донос на журналиста написала некая организация под названием «Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь депутата Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, в Москве избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.