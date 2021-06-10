Депутат Николаевского горсовета от фракции партии «Пропозиція» Максим Коваленко, у которого сегодня проходили обыски, заявил о давлении на него и его семью.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он уточнил, что обыски проводятся «по надуманному делу по статье 190 часть 3 - мошенничество». Обыски проводили сотрудники Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

— Там говорят о какой-то подделке документов. Якобы подделана подпись Николаевского городского головы Владимира Чайки в 2000 году, когда мне было 9 лет. Изъяли какие-то договора, акты. Следователь говорил, что выпишут повестку, я говорил, чтобы выписывали. Три раза просил их. Потом они сели и уехали. Все по надуманным фактам. Таким образом оказывается давление, спрашивали, собираюсь ли я куда-то уезжать. Следователь говорил, что меня ждет еще много сюрпризов, — рассказал Максим Коваленко.

Он заявил, что «чист перед людьми и законом», пообещав продолжать добиваться изменений в городе.

— Хотят напугать меня. Мы не из пугливых. Работаем дальше, — заключил Максим Коваленко.

Его фракция уже прокомментировала ситуацию. Депутаты уверены, что это попытка давления на него за активную депутатскую и гражданскую позицию по противодействию застроек зеленых зон Николаева.