Министерство здравоохранения Бразилии планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Об этом сообщает Reuters.

В своем выступлении Жаир Болсонару отметил, что карантин должен применяться только для инфицированных людей. Также он добавил, что снять маски могут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.

— Они (маски — прим.) полезны для инфицированных. Карантин предназначен для инфицированных, — заявил Жаир Болсонару.

Также министр здравоохранения Марсело Кейрога сообщил, что Болсонару попросил его провести исследование использования масок в Бразилии. Однако перед комиссией Сената он дал показания по расследованию, в котором отметил, что для предотвращения передачи инфекции следует использовать маски.

Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более 480 000 человек.

Однако вакцинация в стране продвигается медленно — 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.

Напомним, в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность Жаира Болсонару к такой ситуации. Президента обвиняют в том, что он не серьезно относится к угрозе коронавируса и не делает достаточно для борьбы с болезнью.