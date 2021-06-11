Экс-президент Петр Порошенко заявил, что 4 года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

— Это событие, безусловно, стало историей успеха Украины, символом прощания с «совком» и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье. Это — история борьбы за нашу европейскую идентичность, за достоинство, за демократию, за свободу и общие ценности. Это — победа всей Украины, — отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что многие как в Украине, так и за ее пределами не верили, а иногда и сопротивлялись «безвизу».

— Нам заявляли, что это невозможно, что нас «там» никто не ждет, но мы объединили усилия и решительными и настойчивыми усилиями сделали невозможное возможным. Доказали нашу преданность делу и способность реализовывать дальновидные стратегические проекты в пользу Украины, — сказал полиик.

Он отметил, что это — своеобразный четкий ответ чиновникам, которые пытаются исказить прошлое, нивелировать и дискредитировать заслуги его команды в реформировании Украины и международные победы.

— Но убежден, что и «безвиз», и соглашение об ассоциации, и Томос об автокефалии будут оставаться настоящими «легендарными» историями успеха нашего государства, о которых шестой президент Зеленский, к сожалению, может пока только мечтать, — сказал он.

Он добавил, что верит, «что будущее Украины — в Евросоюзе».

— И ничто, и никто, и никогда нас не остановит. И наша команда «Европейской Солидарности» сделает для этого все возможное и даже невозможное. Поскольку в этой борьбе нас поддерживают и миллионы граждан Украины, и наши международные друзья и партнеры, в частности с Европейской народной партии — самой влиятельной европейской политической семьи, которая всегда стояла в первых рядах проукраинской международной коалиции — коалиции в защиту проевропейских реформ и отпор российской агрессии. Вместе мы победим!, — отметил экс-президент.