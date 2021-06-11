|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:46
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|04:46
|Заход солнца:
|21:08
|Температура завтра:
|+24 C°
Вечером 10 июня в Николаевскую область вернулся сводный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, спасатели 2 месяца восстанавливали жилые дома, которые были разрушены во время обстрелов в Донецкой области.
Коллег встречали не только их руководители, но родные и близкие, сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
За 2 месяца удалось восстановить 376 домов.
— Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Первомайское, Лебединский – это далеко не полный перечень прифронтовых населенных пунктов, в которых в течение двух месяцев работали спасатели ГСЧС из 7 областей Украины. Они ежедневно работали в касках и бронежилетах, — сказано в сообщении.
Напомним, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня.
Вечером 10 июня в Николаевскую область вернулся сводный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, спасатели 2 месяца восстанавливали жилые дома, которые были разрушены во время обстрелов в Донецкой области.
Коллег встречали не только их руководители, но родные и близкие, сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
За 2 месяца удалось восстановить 376 домов.
— Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Первомайское, Лебединский – это далеко не полный перечень прифронтовых населенных пунктов, в которых в течение двух месяцев работали спасатели ГСЧС из 7 областей Украины. Они ежедневно работали в касках и бронежилетах, — сказано в сообщении.
Напомним, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня.