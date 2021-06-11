Вечером 10 июня в Николаевскую область вернулся сводный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, спасатели 2 месяца восстанавливали жилые дома, которые были разрушены во время обстрелов в Донецкой области.

Коллег встречали не только их руководители, но родные и близкие, сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

За 2 месяца удалось восстановить 376 домов.

— Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Первомайское, Лебединский – это далеко не полный перечень прифронтовых населенных пунктов, в которых в течение двух месяцев работали спасатели ГСЧС из 7 областей Украины. Они ежедневно работали в касках и бронежилетах, — сказано в сообщении.

Напомним, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня.