Оккупанты Крыма планируют соединить оккупированный полуостров с Арменией и увеличить географию полетов в Крым до 63 направлений благодаря стыковке во Владикавказе (Владикавказ является столицей Северной Осетии – прим.).

Об этом сообщается на сайте симферопольского аэропорта.

Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе.

Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам до 26 октября.

Общее время в пути на самолетах Embraer E190 составит около 5 часов.

Как говорится в пресс-релизе, «прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории», а после их запуска «география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений».

Также отмечается, что компания Nordwind, которая обладает самой широкой маршрутной сетью в аэропорту оккупированного Симферополя, в этом году «свяжет Крым прямым авиасообщением с 36 городами России».

Напомним. президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.