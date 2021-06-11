Оккупанты Крыма планируют соединить оккупированный полуостров с Арменией и увеличить географию полетов в Крым до 63 направлений благодаря стыковке во Владикавказе (Владикавказ является столицей Северной Осетии – прим.).
Об этом сообщается на сайте симферопольского аэропорта.
Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе.
Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам до 26 октября.
Общее время в пути на самолетах Embraer E190 составит около 5 часов.
Как говорится в пресс-релизе, «прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории», а после их запуска «география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений».
Также отмечается, что компания Nordwind, которая обладает самой широкой маршрутной сетью в аэропорту оккупированного Симферополя, в этом году «свяжет Крым прямым авиасообщением с 36 городами России».
Напомним. президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Оккупанты Крыма планируют соединить оккупированный полуостров с Арменией и увеличить географию полетов в Крым до 63 направлений благодаря стыковке во Владикавказе (Владикавказ является столицей Северной Осетии – прим.).
Об этом сообщается на сайте симферопольского аэропорта.
Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе.
Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам до 26 октября.
Общее время в пути на самолетах Embraer E190 составит около 5 часов.
Как говорится в пресс-релизе, «прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории», а после их запуска «география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений».
Также отмечается, что компания Nordwind, которая обладает самой широкой маршрутной сетью в аэропорту оккупированного Симферополя, в этом году «свяжет Крым прямым авиасообщением с 36 городами России».
Напомним. президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.