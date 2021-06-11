В пятницу, 11 июня, в Николаевской области и в Николаеве ожидается гроза и сильный ветер.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии.
Уточняется, что скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.
— В отдельных районах град, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.
В пятницу, 11 июня, в Николаевской области и в Николаеве ожидается гроза и сильный ветер.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии.
Уточняется, что скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.
— В отдельных районах град, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.