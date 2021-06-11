Арбузинскую поселковую общеобразовательную школу № 2 ремонтируют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

«Для каждого ребенка, родителей и учителей восстановление Арбузинской поселковой общеобразовательной школы I — III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко — самое ожидаемое событие. Современное здание заведения введено в эксплуатацию в октябре 1979 года.

Теперь, благодаря реализации Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство» здесь появятся новые окна и двери, на смену старому дощатому полу придет современное с покрытием линолеумом и керамической плиткой, коридоры и вестибюли украсят подвесные потолки, внутренние санитарные узлы станут комфортными, до неузнаваемости обновится прилегающая территория и внешний вид здания», — говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что для детей с особыми потребностями предусмотрена установка лестничного мобильного подъемника.

«Все это несомненно инвестиция в будущее, в развитие 544 детей, их нравственное и физическое здоровье. В то же время школа — это место, в котором работают и должны чувствовать себя комфортно 36 педагогов и 20 работников обслуживающего персонала.

И первые серьезные шаги в преобразовании общеобразовательного учреждения в место совершения маленьких и больших мечтаний уже сделано», — отмечается в сообщении.

В течение нескольких дней будут демонтированы старые полы — уже начались подготовительные работы.

Пресс-релиз