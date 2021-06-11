В крупном белорусском Могилевском университете вынудили оставить работу троих педагогов, которые принципиально разговаривали на белорусском.

Об этом передает «Наша Ніва».

В число репрессированных попал профессор археологии Александр Агеев, профессор кафедры естествознания Игорь Шаруха и доцент кафедры литературы Виталий Евменков.

По информации «Нашей Нівы», во время работы аттестационная комиссия сосредоточила внимание не столько на профессиональной деятельности учителей, сколько на том, что они пишут в социальных сетях или как говорят публично. На основании этого были приняты решения.

— Решение принимал «коллективный ректор. Сам ректор говорит, что не может не доверять заключениям аттестационной комиссии, в работе которой не принимал участия. Мы смеемся: до недавнего времени все трое висели на доске почета, а Шаруха на самой главной доске почета вуза, а теперь изгнанники из родных стен, — рассказал Александр Агеев.

Напомним, в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.