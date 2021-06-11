Верхняя палата Парламента Чехии выразила поддержку Украине, большинство парламентариев проголосовали за резолюцию предъявлением РФ требования остановить агрессию против Киева.

Об этом информирует украинское посольство в Чехии.

В принятом документе Сенат призвал к безотлагательному освобождению всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в заключении на территории оккупированного Крымского полуострова и в России.

Депутаты также выступили с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и нарушения прав человека в Крыму и на оккупированных территориях восточной Украины, констатировав, что российские должностные лица, чья деятельность или бездеятельность повлекли за собой военные преступления против Украины должны предстать перед международным уголовным судом.

Прага поддержала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также одобрило стремление Украины интегрироваться в Европейский союз.

Принятие постановления инициировал Председатель Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павел Фишер, отметил в своем выступлении перед чешскими депутатами важность решения

— Это постановление - это проявление солидарности, напоминание о значении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — заявил политик.

Ранее НикВести сообщали, что Чехия прекращает авиасообщение с Беларусью и приостанавливает работу белорусских авиалиний в своем воздушном пространстве.