10 Отдельная Горно-Штурмовая бригада в ближайшие дни получит полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что это позволит завершить создание объединенного бригадного комплекса видеонаблюдения.

— Неделю назад мы поставили в «10-ку», в 108 батальон комплект видеонаблюдения для батальона, — напомнил Петр Порошенко.

Он рассказал, что тогда активисты ОО «Справа громад» совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали необходимые средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военных.

— Вы невероятные, потому что вы собрали полный объем средств за два дня. Почти две тысячи украинцев за два дня обеспечили батальон системой видеонаблюдения, — сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что инициаторы предложили кроме батальонных комплексов установить еще и бригадную систему, и объединить их.

— Мы замахнулись еще дальше и сказали, что мы создаем абсолютно современный, НАТОвского стандарта комплекс для всей бригады. Он был гораздо дороже — более 730 тысяч гривен. И тогда мы договорились, что вы собираете, и мой Фонд также к этому присоединится, — рассказал Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины сообщил, что как он и обещал, Фонд перечислил половину суммы на приобретение бригадного комплекта.

— Но произошло чудо, потому что сегодня и вы уже собрали уже более 400 тысяч гривен, — отметил Петр Порошенко.

Лидер партии подчеркнул, что все оборудование, которое было передано в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.

— Я хочу подчеркнуть — в 10-ю бригаду, а также для других бригад, которые будут замещать 10-ку на очень напряженном участке Зайцево -Шуми. Будет стоять система, которая будет спасать жизни наших воинов и уничтожать врагов, — подчеркнул Петр Порошенко. — Это наша с вами совместная работа, — подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что помощь армии на этом не заканчивается.

— Еще одна приятная новость — когда мы закончим поставки в 10-ку, мы берем другую бригаду. В ближайшее время вы услышите, какую, — отметил Петр Порошенко. — И так же будем защищать наших воинов. Так же будем защищать украинскую землю, как мы это делали в 2014, 2015 годах. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело вместе , — сказал Петр Порошенко.

Как известно, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.