Азербайджан передал Армении 15 пленных армян в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, передает УНН.

Согласно достигнутой договоренности, 12 июня в обмен на предоставление Азербайджану карт 97 тысячи противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе — 15 задержанных армян были переданы Армении на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил возвращение 15 человек, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию, на которой они едут в автобусе.

Напомним, Азербайджан отрицает нарастающую эскалацию на границе с Арменией.