Депутат Николаевского горсовета от фракции партии «Пропозиція» Федор Панченко назвал «смешными и глупыми» следственные действия в отношении его коллеги по фракции Максима Коваленко, поскольку следователи интересуются подделкой документа 2000 года, когда тому было всего 9 лет.

Об этом он рассказал в передаче «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как и известно, обыски проходили по делу по статье 190 часть 3 – мошенничество.

— Из отрывков информации, которая у нас есть, считаю, что обвинять моего коллегу в том, что какие-то незаконные действия были произведены в 2000 году, когда он был малолетним ребенком, это смешно и глупо. Второй вопрос, действия 2000 года, но только сейчас в них решили разобраться, еще и привязали к человеку, который тогда ходил в младшую школу. Это тоже подозрительно выглядит и звучит, как минимум. К сожалению, такие вещи происходят, у нас нет логического понимания, почему это происходит, кроме как оказания на него давления, — сказал Федор Панченко.

Он заявил, что фракция «будет отстаивать своего коллегу».

Депутат Николаевского горсовета от фракции партии «Пропозиція» Максим Коваленко, у которого сегодня проходили обыски, заявил о давлении на него и его семью.