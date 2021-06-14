Россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание в аэропорту Минска 23 мая. Как сообщил адвокат задержанной Александр Филанович, рассмотрение жалобы будет закрытым.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

— В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое, — рассказал Александр Филанович.

Адвокат также отметил, что в прошлую пятницу в управлении Следственного комитета Беларуси в Минске «ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года ещё одного уголовного дела».

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair , следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления.

Рейсом летел соучредитель белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. По последним данным, она арестована на два месяца.

Софья Сапега арестована на 2 месяца по подозрению в якобы организации массовых беспорядков. Место содержания девушки — СИЗО КГБ, с её адвоката взята подписка о неразглашении.

Ранее в сети появилось видео с соучредителем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, на котором он уверяет, что находится в минском СИЗО и сотрудничает со следствием по «организации массовых беспорядков в Минске».