Тормозные парашютные системы производства НПП «Авиационные системы Украины» для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 прошли испытания в Воздушных Силах ВСУ.

Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.

— Испытания прошли успешно, что закреплено соответствующим актом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Управлением регулирования государственной авиации совместно с командованием Воздушных Сил ВСУ принято решение о допуске тормозных парашютных систем для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 производства ООО «НПП «Авиационные системы Украины» в штатное использование в Вооруженных Силах Украины.

Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.