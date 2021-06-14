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Тормозные парашютные системы производства НПП «Авиационные системы Украины» для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 прошли испытания в Воздушных Силах ВСУ.
Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.
— Испытания прошли успешно, что закреплено соответствующим актом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины, — говорится в сообщении.
Как отмечается, Управлением регулирования государственной авиации совместно с командованием Воздушных Сил ВСУ принято решение о допуске тормозных парашютных систем для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 производства ООО «НПП «Авиационные системы Украины» в штатное использование в Вооруженных Силах Украины.
Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.
Тормозные парашютные системы производства НПП «Авиационные системы Украины» для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 прошли испытания в Воздушных Силах ВСУ.
Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.
— Испытания прошли успешно, что закреплено соответствующим актом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины, — говорится в сообщении.
Как отмечается, Управлением регулирования государственной авиации совместно с командованием Воздушных Сил ВСУ принято решение о допуске тормозных парашютных систем для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 производства ООО «НПП «Авиационные системы Украины» в штатное использование в Вооруженных Силах Украины.
Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.