Федеральный окружной суд по округу Колумбия отверг иск приближенного к Путину российского олигарха Олега Дерипаски. Предприниматель пытался обжаловать санкции, введеные против него Министерством финансов США.

Об этом говорится в решении суда.

Судья отклонил всю доказательную базу адвокатов, представляющих интересы российского олигарха, чем удовлетворил ходотайство ответчиков в лице Минфина США и не дал делу ход.

Адвокаты Дерипаски аппелировали к тому, что офис по контролю за иностранными активами превысил свои полномочия при добавлении олигарха в «черный» список, а также что органы США недостаточно детально указали необходимость и причины ограничительных мер, где была секретная информация. Суд отверг все притязания.

Провалились юристы олигарха и с обжалованием решения о включении своего клиента в «список олигархов». Это ремарку суд также отказался принимать, подчеркнув, что этот список сам по себе не является санкционным.

Олег Дерипаска подал иск против министерства финансов США в марте 2019 года. Бизнесмен заявлял, что из-за санкций его состояние потеряло 7,5 миллиардов долларов долларов.

Ранее сообщалось, что представители российского олигарха Олега Дерипаски в американском суде, где они добиваются его исключения из санкционного списка, впервые назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате наложенных в 2018 году санкций.