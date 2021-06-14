Турция предложила оборонять и управлять Кабульским аэропортом после вывода контингента НАТо и США из Афганистана.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Однако, кроме предложения, Анкара выдвинула условия, которые необходимо решить НАТО.

Турецкие официальные лица говорят, что Анкара выступила с предложением на встрече НАТО в мае 2021 года, когда Соединенные Штаты и их партнеры согласовали план вывода войск к 11 сентября после 20 лет войны.

— После решения США о выводе войск из Афганистана Турция выступила с предложением обеспечить безопасность кабульского аэропорта. В этом контексте ведутся переговоры с НАТО и США, — сказал турецкий чиновник.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что предложение Анкары зависит от поддержки со стороны этих союзников.

— Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если они будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту Кабула, — сделал акценты глава оборонного ведомства.

Официальные лица США на условиях анонимности заявили, что приветствуют предложение Турции.

Напомним, Пентагон рассматривает возможность получения разрешения на нанесение авиаудара по талибам, если столица Афганистана Кабул окажется в непосредственной опасности.