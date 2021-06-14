Атаки депутатов монобольшинства на украинский язык выглядят особенно циничными накануне 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что имидж «государственника», который пытались создать Зеленскому, конфликтует с коммерческими интересами олигархических телеканалов и «95-го квартала», который продает сериалы в Россию.

— 16 июля должен вступить в силу закон о языке, телевидение и радиовещании, который является составной частью законодательства о языке, которое было впервые за 30 лет введено нашей командой. Им были введены квоты на украинском телевидении, радио, книгоиздании, кинопроизводстве. Особенно цинично выглядит, что атака на законы о языке делается накануне 30-й годовщины Независимости Украины, — констатирует Петр Порошенко.

— В начале этого года режиссеры «95-го квартала» попытались примерить Зеленскому маску государственника вместо привычной ему идеологии «какая разница». Но только высокие государственные интересы вступили в конфликт с «шкурными» коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинается российские деньги за показ «Папика» «95-го квартала», который продается на российском рынке, — говорит Петр Порошенко.

Он указал, что президент лоббирует интересы канала олигархов, который планировал и планирует зарабатывать на этом продукте.

— Скажите, пожалуйста, разве сейчас кто-то чувствует дискриминации русского языка в Украине? Разве вообще существует эта проблема где-нибудь, кроме киселевых, скабеевих и соловьевых? У меня есть приятная новость для украинцев. Наши представители объединенной оппозиции сегодня не дали проголосовать это на комитете. И я призываю, чтобы мы остановили это безумие сейчас в Верховной Раде, если они будут планировать вынесение его в зал — отмечает Петр Порошенко.

Народные депутаты от партии «Слуга народа» пытаются отсрочить вступление в силу некоторых нормы закона о государственном языке в Украине с нарушением регламента.

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не была подписана тогдашним и. о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.