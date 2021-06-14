Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникеты в холле облсовета сделали для «наведения порядка».

Такое мнение прозвучало в понедельник, 14 июня, в ходе пресс-конференции, — передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что депутаты будут проходить по удостоверениям, СМИ по редакционном удостоверениям, а граждане – по паспортам, перед этим зарегистрировавшись в журнале посещений у охраны.

— Есть правила, подписанные еще Москаленко Викторией. Там предусмотрено все, что вы видели. Есть правила, как нужно заходить в здание, с какими удостоверениями, паспортами. Хотела бы сказать свое мнение и депутатов, глав комиссий, мы это обсуждали. Это лишь для наведения порядка. В принципе, мы действуем по этим правилам, — сказала Анна Замазеева.

На прошлой неделе в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.