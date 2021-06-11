В здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По словам охраны, входить по удостоверению будут сотрудники облсовета и ОГА. Пока неизвестно, как можно будет пройти обычным посетителям и журналистам. Сейчас посетителей пускают реже, поэтому, как считают охранники, существенных изменений не произойдет. Они предполагают, что работникам дадут списки журналистов, по которым их будут пускать внутрь.

Также пока непонятно, как можно будет пройти в Хозяйственный суд, который занимает два верхних этажа здания.

Напомним, в конце мая стало известно, что турникеты с системой считывания карт установят также при входе в Николаевский городской совет. После этого секретарь горсовета Дмитрий Фалько заявил, что нововведения «будут удобным инструментом ограничить доступ» в мэрию.