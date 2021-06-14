Президент Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, передает Офис президента.

Сообщается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.

— Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями, — заявил Владимир Зеленский.

Сообщается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.

— Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе.