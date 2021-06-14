Президент Владимир Зеленский в условном втором туре победил бы своего предшественника Петра Порошенко, но не с таким большим преимуществом, как раньше.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передает «ДС».

В частности, при моделировании второго тура выборов президента с участием Владимира Зеленского и Порошенко за первого кандидата отдали бы свои голоса 60% избирателей, за второго — 40%. Речь идет о тех избирателях, которые точно приняли бы участие в голосовании.

При условии, что во второй тур вышел бы представитель «ОПЗЖ» Юрий Бойко, то он бы набрал 26% поддержки, а Владимир Зеленский — 74%.

Вместе с тем, Петр Порошенко мог бы победить Владимира Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге. Противоположная ситуация с Бойко. Он бы победил действующего президента на Востоке, но проиграл бы ему на Западе и в Центре.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Как известно, во втором туре выборов президента 2019 года Владимир Зеленский получил 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко — почти 25%.