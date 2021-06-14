Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила расположенный неподалеку оккупированного Донецка город Красногоровку и пообщалась с местными жителями.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, который сопровождает главу ОБСЕ в поездке.

— Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Красногоровку - пожалуй, один из ближайших к оккупированному Донецку наших населенных пунктов. Госпожа министр имела возможность пообщаться с местными жителями, руководством и работниками больницы, которая неоднократно попадала под обстрелы российских вооруженных формирований, — написал Василий Боднар.

Дипломат добавил, что отдельный брифинг для делегации ОБСЕ провели представители Международного Красного Креста.

Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.