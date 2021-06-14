Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила расположенный неподалеку оккупированного Донецка город Красногоровку и пообщалась с местными жителями.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, который сопровождает главу ОБСЕ в поездке.
— Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Красногоровку - пожалуй, один из ближайших к оккупированному Донецку наших населенных пунктов. Госпожа министр имела возможность пообщаться с местными жителями, руководством и работниками больницы, которая неоднократно попадала под обстрелы российских вооруженных формирований, — написал Василий Боднар.
Дипломат добавил, что отдельный брифинг для делегации ОБСЕ провели представители Международного Красного Креста.
Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила расположенный неподалеку оккупированного Донецка город Красногоровку и пообщалась с местными жителями.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, который сопровождает главу ОБСЕ в поездке.
— Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Красногоровку - пожалуй, один из ближайших к оккупированному Донецку наших населенных пунктов. Госпожа министр имела возможность пообщаться с местными жителями, руководством и работниками больницы, которая неоднократно попадала под обстрелы российских вооруженных формирований, — написал Василий Боднар.
Дипломат добавил, что отдельный брифинг для делегации ОБСЕ провели представители Международного Красного Креста.
Ранее николаевские военные летчики получили боевое подкрепление.