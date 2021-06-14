Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

— Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись, — отметил Владимир Зеленский.

В то же время глава государства поблагодарил лидеров НАТО за подтверждение решения Будапештского саммита Альянса в 2008 году.

Напомним, Владимир Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.