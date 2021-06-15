Члены депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма приняли решение обратиться в управление Госпотребслужбы, чтобы получить разъяснения по определению классов опасности отходов. Речь идет о красном шламе Николаевского глиноземного завода.

Об речь шла в ходе заседания комиссии во вторник, 15 июня, - передает корреспондент НикВести.

Руководитель управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац пояснил, что определение класса опасности выбросов и отходов входило в компетенцию органов санитарно-эпидемиологической службы, которую на сегодня упразднили.

На сегодня эти функции возложены на субъект хозяйствования, который должен проводить классификацию отходов «по своему усмотрению».

— На сегодняшний день имеющиеся шламохранилища на НГЗ, они прошли государственную экологическую экспертизу. Получили позитивный вывод, — сказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац. — Но улицы красные. Я в марте была, — уточнила Алла Ряжских.

Дмитрий Мац сказал, что он также недавно был в жилом районе Корабельного района и не увидел следов шлама.

— Значит нам надо разобраться и четко доложить общине, что это безопасно. Пусть люди берут на подсыпку, «Альтком» берет на дороги, как угодно. Или это опасно, значит пусть НГЗ утилизирует, — объяснила Алла Ряжских.

В итоге Дмитрий Мац предложил сделать запрос в управление Госпотребслужбы, чтобы получить разъяснения по определению классов опасности отходов.

— Будем обращаться, если никто толкать не будет, то вопрос так и будет висеть. Потом предоставим Кабмину письмо с просьбой определиться с методикой, — резюмировала Алла Ряжских.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Напомним, недавно экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В прошлом году, Николаевский глиноземный завод признали самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионепо количеству выбросов.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.