Правительство острова сообщает, что 28 самолетов китайских ВВС, включая истребители и бомбардировщики с ядерными боеголовками, во вторник, 15 июня, вошли в воздушную зону Тайваня.

Об этом передает Nikkei.Asia.

Тайвань, на который претендуют китайцы, в течение последних нескольких месяцев жаловался на неоднократные пересечения китайскими военно-воздушными силами пространства противоздушной обороны острова, котролируемого Тайванем.

В последнем демонстративном нарушении воздушных границ со стороны Пекина участвовали 14 истребителей J-16 и шесть истребителей J-11, а также четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие.

Это было крупнейшее ежедневное вторжение с тех пор, как Тайвань начал регулярно сообщать о действиях китайских ВВС.

В министерстве добавили, что тайваньские боевые самолеты были отправлены для перехвата и предупреждения китайских самолетов, а также были развернуты ракетные системы для наблюдения за ними.

Напомним, Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в крупнейшем вторжении военных самолетов.