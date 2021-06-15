Исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что Коблевский сельсовет не согласовывает границы парка, поскольку имеет свои планы на данную территорию.

Об этом он сказал во время комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии во вторник, 15 июня, передает корреспондент НикВести.

Он отметил, что был изготовлен проект изменения границ ландшафтного парка, поскольку с появлением публичной кадастровой карты и более точных измерений границы между областями «поплыли» границы самого парка.

По его словам, раньше территория РЛП значилась в документах облсовета в размере 8190 гектаров. Однако по новым документам парк имеет площадь больше 10 тысяч гектаров.

При этом, он сказал, что Коблевский сельский совет не согласовывает документацию парку.

— С Березанской территориальной громадой мы полностью все согласовали, Госгеокадастр согласовал, все службы согласовали, бывшие сельские советы. Мы сдерживаемся тем, что единственной стороной, которая не согласовывает, является Коблевский сельсовет, который вынашивает свои амбициозные планы застройки, развития курорта, — сказал Олег Деркач.

Члены комиссии посоветовали ему написать официальное обращение, которое они смогут в дальнейшем детально рассмотреть.

Напомним, ранее Олег Деркач сказал, что для получения статуса курорта Коблево не хватает санитарно-курортных учреждений для оздоровления населения.