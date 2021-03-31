Для получения статуса курорта Коблево не хватает санитарно-курортных учреждений для оздоровления населения.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач.

Олег Деркач отметил, что в Коблево пока не могут оказывать качественные медицинские услуги для отдыхающих.

— У нас есть закон Украины о курортах, там прописано, что курортами можно объявить те территории, которые имеют природные лечебные ресурсы, соответствующую инфраструктуру, способную их использовать и оказывать медицинские услуги для населения. Природные ресурсы у нас есть – и лечебные грязи, и минеральные воды, климат благоприятный для отдыха, оздоровления. Что касается инфраструктуры, тут сложнее: таких санитарно-курортных учреждений пока нет, и пока мы не можем оказывать качественные медицинские услуги. Но само стремление сделать это правильное. Почему мы не можем использовать уникальные ресурсы нашей области для оздоровления населения? — сказал Олег Деркач.

Он также добавил, что некоторые СМИ предоставляют неправдивую информацию о том, что Коблево уже получило статус курорта. В действительности эта процедура пока находится на начальной стадии.

— Средства массовой информации немножко опережают события и иногда неправильно информируют, что на самом деле происходит. После того, как областной совет принял решение по курорту местного значения Коблево, уже можно было прочитать, что курорт создан. На самом деле, мы сейчас находимся на начальной стадии придания природным территориям статуса курорта местного значения. По процедуре сначала подается ходатайство, которое должно быть оформлено центральным органом исполнительной власти в сфере курортов. Когда оно одобрено, разрабатывается соответствующий проект. Этот проект должен пройти все необходимые согласования, получить оценку влияния на окружающую среду, вывод санитарно-гигиенической экспертизы. Когда уже все это есть, обласная администрация вносит предложение областному совету, и он может принять решение о статусе курорта местного значения, — объяснил Олег Деркач.

Ранее в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что статус курорта поможет Коблево привлечь 47 миллиардов гривен инвестиций в объединенную территориальную общину.