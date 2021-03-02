В Николаевской облгосадминистрации рассказали, что статус курорта поможет Коблево привлечь 47 миллиардов гривен инвестиций в объединенную территориальную общину.

Об этом шла речь на комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ, в понедельник, 1 марта, пишут НикВести.

В частности, начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул рассказал, что Государственное агентство развития туризма Украины разработает экспертизу, которая поможет Коблево получить статус курорта, а также сделать там лечебно-оздоровительные учреждения.

— Приняв это решение, мы предоставим государственному агентству развития туризма и курортов сделать экспертизу для определения возможности создания курортной зоны, а после — обустройство лечебно-оздоровительных учреждений на территории Коблевоскй общины, - сказал Виктор Гинкул.

Кроме этого заместитель начальника управления по вопросам молодежи и туризма Виталий Сивак рассказал, что такое решение поможет привечь 47 миллиардов инвестиций в развитие курорта.

— Это даст возможность общине привлечь инвестиции в размере 47 миллиардов гривен. На экологической комиссии присутствовал представитель агентства развития коблевской ОТГ, который докладывал по созданию будущего курорта. От нас, в соответствии с законодательством, требуется предоставить ходатайство на агентство развития туризма относительно создания. Почему? Коблеваская ОТГ уже это делала и писала на Киев напрямую, но им прислали письмо, что нужно согласование областного совета. Сейчас мы как раз запускаем начало этой процедуры. В месячный срок Гостуризмкурортов посмотрит все документы по курорту, получит разрешение от землепользователей, разработает две государственные экспертизы и где-то через полгода, при условии позитивной оценки, уже будет подниматься вопрос облсоветом относительно присвоения статуса курорта. Сейчас мы поднимаем вопрос относительно запуска процедуры. Это даст еще приблизительно 5 тысяч рабочих мест в новосозданном курорте. Будет подниматься вопрос относительно расширения туристического сезона с акцентом на лечебные грязи, - сказал Виталий Сивак.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов, говоря о направлениях в развитии туристической отрасли в регионе, рассказал, что необходимо обратить внимание на несколько направлений, одним из которых — это побережье Черного моря, курорты Коблево, Морское, Луговое, Рыбаковка, Черноморка, Очаков и другие, а также Тилигульский ландшафтный парк, винзаводы «Коблево», «Радсад», устричная ферма «Скифия», туристические памятники, которые там находятся.

Также сообщалось, что Николаевский облсовет рассмотрит ходатайство Коблевской громады о получении статуса курорта местного значения.

Кроме этого австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.