Николаевский облсовет рассмотрит ходатайство Коблевской громады о получении статуса курорта местного значения.

Об этом идет речь в проекте решения, опубликованном на сайте областного совета.

На следующую сессию планируют вынести вопрос о согласовании ходатайства Коблевского сельсовета по поводу присвоения статуса курорта местного значения «Коблево» природным территориям громады.

Если депутаты утвердят данное согласование, проект оглашения Коблево курортом подадут на санитарно-гигиеническую экспертизу и оценку влияния на окружающую среду. Эту процедуру необходимо пройти, чтобы получить статус.

В случае если выводы экспертизы и оценка будет положительной, областной совет сможет принять решение об оглашении Коблево курортом.

Отметим, что согласно закону Украины «О курортах», основанием для принятия решения об объявлении природной территории курортной является наличие на ней природных лечебных ресурсов, необходимой инфраструктуры для их эксплуатации и организации лечения людей.

Напомним, что разговоры о получении Коблево статуса курорта ведутся больше 10 лет. К примеру, в 2010 году об этом говорил на то время губернатор Николай Круглов. Однако базы отдыха в Коблево не были даже подключены к канализации. За год большинство проблем удалось решить.

В 2015 году данным вопросом занималась замглавы облгосадминистрации Оксана Янишевская. Она отмечала, что несмотря на высокий потенциал, ни одна территория Николаевщины не имеет статуса курорта даже местного значения

Напомним, что областная государственная администрация подает для выделения финансирования в рамках Государственного фонда регионального развития, замгубернатора Николай Маринов сообщил, что это курорт Коблево. Он расчитывает получить финансирование уже в 2022 году. Стоимость проекта — 19 миллионов гривен.

Также сообщалось, что австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.