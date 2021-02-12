Австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.

В частности, архитектор планирует сделать 3D-модель будущего курорта Коблево, сообщает KoblevoNEWS.

В четверг, 11 февраля, на платформе «Zoom» состоялась конференция по развитию курорта Коблево, в ходе которой Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта, а именно:

строительство набережной от села Коблево до Тилигульского канала, на границе с Одесской областью;

строительство набережной рядом с Тилигульским каналом, конечной точкой которой станет красивый маяк;

обустройство субцентров на территории курорта Коблево;

круглогодичный период работы курорта, что включает в себя развитие прибрежной части моря, национальных парков, новых центров для отдыха и прочее.

Депутат Коблевского сельсовета Олег Боз отметил, что отдает свое предпочтение четвертому сценарию развития курорта Коблево.

— Безусловно, все сценарии хороши, но, если нужно выбрать, то мы отдаем предпочтение четвертому сценарию — это круглогодичный период работы курорта. Также я хочу отметить, что курорту Коблево необходимо строительство многосекционных спортивных комплексов для различных видов спорта, спортивных арен, стадионов, спортивно-тренировочных баз и прочих спортивных сооружений, что повлечет за собой приток спортсменов в осенне-весенний период, приток болельщиков и прочих туристов, так как у нас существует отдельная готовая база, которая в этот период пустует, - считает Олег Боз.

При этом депутат отметил, что для работы курорта в течение года необходимо также строительство санаториев и развитие водно-туристической инфраструктуры: причалов, водного транспорта, яхт-клуба, а также экскурсий в направлении Кинбурнской косы, Тендровской косы, Очаков, острова Березань, Рыбаковки, Южного и Одессы.

Отмечается, что данный проект финансируется Министерством экономики Австрии в рамках программы «go-inernational».

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.