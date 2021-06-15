На независимое российское издание «Медиазона», освещающего произвол и пытки в тюремной системе РФ, написал жалобу политтехнолог, приближенный к «бизнесмену» Евгению Пригожину, которого называют поваром «Путина».

Об этом пишут «Открытые медиа».

Человек Пригожина Максим Шугалей написал донос, в котором потребовал признать «Медиазону» иностранным агентом.

— Если твою страну поливают грязью, выставляют её «наивысшим злом» на мировой арене — нужно дать адекватный ответ, — заявил автор доноса.

Основанием для кляузы в правоохранительные органы карманный политтехнолог назвал «целый список действий и публикаций «Медиазоны» , после которых лично у него не осталось сомнений в том, что журналисты и владелец «Медиазоны» занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты информационной повестки в РФ».

В вину «Медиазоне» Шугалей вписал факт того, что издание освещало процессы над военнослужащей ВСУ Надеждой Савченко.

Он утверждает, что журналисты «доказывали общественности ее невиновность».

СМИ удалось выяснить, что Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляет доносчик Максим Шугалей, связан с бизнесменом Евгением Пригожиным, который получил прозвище «повара Путина».

Ранее сообщалось, Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.